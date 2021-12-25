إيران: لن نتجاوز نسبة 60% من تخصيب اليورانيوم حتى لو لم تُرفع العقوبات

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، مع وكالة "سبوتنيك" الروسية التي تديرها الدولة باللغة الإنجليزية، إن إيران لا تنوي تجاوز مستوى 60٪ من اليورانيوم حتى لو لم ترفع أطراف المفاوضات في فيينا عقوباتها.

وقال إسلامي إن برنامج طهران النووي يهدف إلى دعم احتياجات الإنتاج الصناعي في البلاد، فضلاً عن احتياجات المستهلكين الإيرانيين لبعض السلع، وفقًا لوكالة سبوتنيك.

وأضاف إسلامي: "يتم تنفيذ جميع أنشطتنا النووية في إطار الاتفاقيات والمواثيق وقرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وفي تغريدة عبر تويتر، قال كبير المفاوضين الأوروبيين، إنريكي مورا، إن الجولة الثامنة من المحادثات النووية الإيرانية في فيينا ستستأنف في الاثنين المقبل 27 ديسمبر/ كانون الأول.

وأكد مورا أنه "من المهم متابعة وتيرة القضايا الرئيسية المعلقة والمضي قدمًا، والعمل عن كثب مع الولايات المتحدة. مرحبًا بكم في الجولة الثامنة".

ووافقت إيران في أكتوبر/ تشرين الأول على استئناف المحادثات النووية الحاسمة. تهدف المفاوضات إلى إحياء الاتفاق النووي، المعروف رسميًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، التي وافقت إيران بموجبها على الحد من برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية.