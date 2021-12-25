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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، إن "التغيير بحاجة إلى وقت"، وأن بلاده تحتاج 6 إلى 7 سنوات من أجل الخروج من الأزمة التي تعانيها.

وألقى عون باللائمة على "أعمال من مارس المسؤولية سابقاً"، وتسبب في "ما يعاني منه اللبنانيون اليوم ويعيشونه"، حسب تصريحات تليفزيونية له خلال مقابلة مع فضائية "OTV" اللبنانية بمناسبة عيد الميلاد.

وقال عون: "من المؤكد أن التغيير آت وسيحصل. وهذا التغيير سيكون فكريًا وعمليًا، لأننا وصلنا إلى ما نحن عليه نتيجة الخطيئة والسرقة والفساد والفشل في النظام".

واعتبر أن "هذا ما سيفرض تغييرًا معينًا، إلا أن هذا التغيير بحاجة إلى وقت، ولبنان بحاجة إلى 6 أو 7 سنوات للخروج من الأزمة التي يعاني منها".

ويعيش لبنان أزمة اقتصادية شديدة منذ 2019، مصحوبة بانهيار قيمة العملة المحلية وارتفاعات كبيرة في الأسعار، مع أزمات في المحروقات والكهرباء والدواء. إلى جانب حالة الجمود السياسي بالبلاد.