الحوثيون يعلنون نتائج عملية "فجر الصحراء": نواجه التصعيد بالتصعيد

الشرق الأوسط
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صورة أرشيفية لمجندين جدد موالين لجماعة الحوثي
Credit: MOHAMMED HUWAIS/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن العميد يحيى سريع، المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لجماعة الحوثيين في اليمن، الأحد، "تحرير منطقة اليتمة وما جاورها بمحافظة الجوف ودحر قوات العدو وأتباعه"، حسب قوله.

وقال سريع، في مقطع فيديو نشره على وسائل التواصل الاجتماعي: "نجحت قواتنا المسلحة في تحرير منطقة اليتمة وما جاورها بمحافظة الجوف ودحر قوات العدو وأتباعه من المرتزقة والخونة والعملاء في عملية عسكرية واسعة (عملية فجر الصحراء)".

وأضاف: "أدت العملية إلى تحرير كامل منطقة اليتمة وما جاورها وبمساحة إجمالية تقدر بأكثر من 12٠٠ كم2، وتكبيد قوات العدو خسائر فادحة واغتنام كميات كبيرة من الأسلحة، وبهذا تكون محافظة الجوف محررة بالكامل عدا بعض المناطق الصحراوية".

وتابع: "إن القوات المسلحة وهي اليوم تواجه التصعيد بالتصعيد لن تتردد في تنفيذ المزيد من العمليات العسكرية النوعية خلال الفترة المقبلة ضمن دفاعها المشروع عن الشعب والوطن".

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وقال سريع إن "القوات المسلحة وهي بصدد الانتقال إلى مرحلة جديدة من التصدي المشروع للعدوان، تهيب بكافة اليمنيين الأحرار إلى المشاركة الفاعلة في معركة الحرية الاستقلال".

وذكر: "سوف يتم إعلان تفاصيل العملية في إيجاز صحفي خلال الأيام القادمة".

وتوعد الحوثيون، السبت، السعودية بـ"عمليات موجعة ومؤلمة"، وذلك بعد يوم من استهداف جازان صورايخ باليسيتة ما أسفر عن سقوط قتيلين مدنيين حسبما أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.

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وقال المتحدث باسم القوات التابعة للحوثيين: "القوة الصاروخية دكت مواقع هامة وحساسة جدا للعدو السعودي في جيزان بثلاثة صواريخ باليستية ذات دقة عالية وتقنية متطورة"، حسب قوله.

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