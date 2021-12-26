نشر الأحد ، 26 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، الأحد، أن الحوثيين كثفوا هجماتهم على الأراضي السعودية في عام 2021، كما اتهم التحالف السفير الإيراني الراحل لدى الحوثيين حسن إيرلو بقيادة عمليات عسكرية في مأرب.

وقال المتحدث باسم التحالف العميد الركن تركي المالكي إن الصواريخ الباليستية التي أطلقها الحوثيون على المملكة العربية السعودية منذ بدء الصراع في اليمن عام 2015 بلغت 430 صاروخا باليستيا، وأضاف أن الحوثيين أطلقوا أيضا 851 طائرة بدون طيار (درون).

واتهم المالكي السفير الإيراني الراحل حسن إيرلو، الذي توفي الأسبوع الماضي بعد إصابته بفيروس كورونا، بأنه "كان يقود العمليات العسكرية في مأرب".

وقال المالكي إن "المعركة في اليمن معركة بين السلام وبين الدمار والخراب، السلام الذي تسعى له المملكة العربية السعودية ودول التحالف للوصول إلى حل سياسي شامل وتحقيق الاستقرار في اليمن".

وأضاف أن الحوثيين "لا يملكون القرار ليكونوا جزءا من الحل السياسي في اليمن"، وتابع بالقول إن "ميليشيات الحوثي تبنت الفكر الطائفي الذي نقلته إيران إلى الدول العربية".

واتهم المالكي النظام الإيراني بأنه "يرعى أذرعه في المنطقة ويسبب الدمار والخراب"، كما اتهم الحرس الثوري الإيراني وجماعة حزب الله اللبنانية بدعم الحوثيين عسكريا، وعرض مقاطع فيديو قال إنها لشخصيات من حزب الله تدرب الحوثيين على إطلاق الطائرات المسيرة المفخخة.