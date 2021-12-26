السعودية.. فيديو إطلاق نار على جهاز "ساهر" والشرطة تُعلق

نشر الأحد ، 26 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الامن العام السعودي القبض على 3 مواطنين في عسير أطلقوا النار على جهاز "ساهر" (رادار) وثبت أن أحدهم من أصحاب السوابق.

وقال الأمن العام السعودي عبر صفحته الرسمية على تويتر، إن شرطة عسير تمكنت من تحديد هوية 3 أشخاص والقبض عليهم بعد أن أطلقوا النار على جهاز الرصد (ساهر) والقيام بإتلافه.

شرطة منطقة #عسير تقبض على (3) أشخاص أتلفوا جهاز رصد آلي "ساهر" بإطلاق النار عليه. https://t.co/cAkIlKv8r0

وأشار الأمن العام إلى أن الأشخاص الثلاثة قاموا بتصوير فعلتهم ونشرها مؤكدة أنهم مواطنين سعوديين.

وأعلن الأمن العام السعودي أن أحد المواطنين الثلاثة متورط بقضايا تجارة بالأسلحة، لافتة إلى أنها أوقفتهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية قبل إحالتهم للنيابة العامة.