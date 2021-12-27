نشر الاثنين ، 27 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الإثنين، تنفيذ حكم القتل تعزيرا بشخص يمني ينتمي لتنظيم داعش بسبب عمله على تنفيذ عملية انتحارية في أحد المرافق العامة بتوجيه من التنظيم.

وقالت الداخلية السعودية في بيان لها: "أقدم محمد عبدالله أحمد الصدام، يمني الجنسية، بالعمل على استهداف تجمعات مدنية في أحد المرافق العامة بتوجيه من تنظيم داعش الإرهابي، وذلك من خلال عملية انتحارية يقوم بتنفيذها باستخدام حزام ناسف، وتصوير الموقع المستهدف، وتأييده ومبايعته للتنظيم وتبني أفكاره"، وفق البيان.

تنفيذ حكم القتل تعزيراً في جانٍ أقدم على العمل باستهداف تجمُّعات مدنيّة في أحد المرافق العامة بتوجيه من تنظيم داعش الإرهابي، من خلال عملية انتحارية يقوم بتنفيذها باستخدام حزام ناسف، وتصوير الموقع المستهدف، وتأييده ومبايعته للتنظيم وتبني أفكاره. https://t.co/HCEhBCPsx5

وأكدت الوزارة أن قوات الأمن السعودية نجحت بإلقاء القبض على الجاني وثبتت عليه تهمة الشروع بتنفيذ "الجريمة" وحُول للمحكمة حيث أُدين بالتهمة صدر حكم بقتله "تعزيرا" وأيدت محكمة الاستئناف الجنائية المتخصصة والمحكمة العُليا الحُكم وصدر أمر ملكي بتنفيذ الحكم بحقه.

وأعلنت الداخلية السعودية انها نفذت الحكم بحق الجاني الإثنين، في العاصمة السعودية، الرياض، حسبما جاء في البيان.