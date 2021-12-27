تغريدات محمد الحوثي و"الاختراق" الاستخباراتي للتحالف بقيادة السعودية تثير تفاعلا

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نشر تحالف "دعم الشرعية" في اليمن مقطع فيديو لـ"أدلة" تثبت تورط حزب الله اللبناني في اليمن لافتين إلى "الاختراق الاستخباراتي" لجماعة الحوثي.

وقال التحالف في تعليق على مقطع الفيديو الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "قيادي من حزب الله الإرهابي يعطي توجيهاته للمطلوب رقم 5 الإرهابي أبوعلي الحاكم (أحد قياديي جماعة الحوثي)".

وعقّب مغردون أيضا على تغريدات نشرها، محمد الحوثي، القيادي البارز بالجماعة في اليمن، والتي قال في تعقيب على المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم التحالف، العميد الركن تركي المالكي: "كما توقعنا للمؤتمر أكثر شيء معبر عنه الوسم (للعدوان من يخترق يفبرك)".

وفي تغريدة منفصلة قال الحوثي: "بعد اليوم المالكي بعد عسيري إلى الإقالة أقرب"، مستشهدا بالوسم ذاته".

ويذكر أن المالكي قد قال أيضا في المؤتمر الصحفي إن الصواريخ الباليستية التي أطلقها الحوثيون على المملكة العربية السعودية منذ بدء الصراع في اليمن عام 2015 بلغت 430 صاروخا باليستيا، وأضاف أن الحوثيين أطلقوا أيضا 851 طائرة بدون طيار (درون).

واتهم المالكي السفير الإيراني الراحل حسن إيرلو، الذي توفي الأسبوع الماضي بعد إصابته بفيروس كورونا، بأنه "كان يقود العمليات العسكرية في مأرب".

وقال المالكي إن "المعركة في اليمن معركة بين السلام وبين الدمار والخراب، السلام الذي تسعى له المملكة العربية السعودية ودول التحالف للوصول إلى حل سياسي شامل وتحقيق الاستقرار في اليمن".

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