نشر الاثنين ، 27 ديسمبر / كانون الأول 2021

كل ما قد تود أن تعرفه عن المبادرة السعودية ورد الحوثيين والمجتمع الدولي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نشر تحالف "دعم الشرعية" في اليمن مقطع فيديو لـ"أدلة" تثبت تورط حزب الله اللبناني في اليمن لافتين إلى "الاختراق الاستخباراتي" لجماعة الحوثي.

اختراق استخباراتي كبير لعناصر #مليشيا_الحوثي الإرهابية المدعومة من #إيران من قبل تحالف دعم الشرعية في #اليمن يدفع #الحوثي إلى خيار واحد هو الخضوع والتخلي عن إيران والعودة إلى الحضن العربي مرغمًا لا مخيرًا. https://t.co/ELqUUynP1S

وقال التحالف في تعليق على مقطع الفيديو الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "قيادي من حزب الله الإرهابي يعطي توجيهاته للمطلوب رقم 5 الإرهابي أبوعلي الحاكم (أحد قياديي جماعة الحوثي)".

📌اختراق كبير أظهر لليمنيين أن الحوثة ليسوا إلا خدمًا عند خدم الإيرانيين ، مظهر ذليل جدًا أظهر لأهلنا في #اليمن حقيقة الحوثي وهذا ما جعل محمد علي الحوثي ليومين يغرد خشية نشر هذه الفضائح !! يجب أن يدرك الحوثي أن أنفاسه معدودة ولعل هذا المقطع يؤكد له ذلك https://t.co/0yNH5VlAzu

وعقّب مغردون أيضا على تغريدات نشرها، محمد الحوثي، القيادي البارز بالجماعة في اليمن، والتي قال في تعقيب على المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم التحالف، العميد الركن تركي المالكي: "كما توقعنا للمؤتمر أكثر شيء معبر عنه الوسم (للعدوان من يخترق يفبرك)".

بعد قليل الساعة 4 مؤتمر صحفي للمتحدث الرسمي بإسم التحالف سوف يكشف أدلة على: - اختراق التحالف للهرم القيادي للحوثيين - أدلة تكشف تورط حزب الله اللبناني في اليمن - أدلة تكشف تحويل مطار صنعاء لثكنة عسكرية بالمناسبة منذ الإعلان عن المؤتمر، والإرهابي محمد علي الحوثي في حالة يرثى لها. https://t.co/5zHT7vkc5K

وفي تغريدة منفصلة قال الحوثي: "بعد اليوم المالكي بعد عسيري إلى الإقالة أقرب"، مستشهدا بالوسم ذاته".

لماذا هو قلق مثلما قيادات الحوثيين قلقين من اختراق التحالف للهرم القيادي للميليشيات ؟!! ولماذا يحاول ان يحول الامر الى ان له علاقة بالاتصالات وليس بين بعضهم البعض ؟!!! فيه مثل يمني قديم يختصر عناء التفكير "ما تكسر الحجر الا اختها" https://t.co/0giAIoR47n

ويذكر أن المالكي قد قال أيضا في المؤتمر الصحفي إن الصواريخ الباليستية التي أطلقها الحوثيون على المملكة العربية السعودية منذ بدء الصراع في اليمن عام 2015 بلغت 430 صاروخا باليستيا، وأضاف أن الحوثيين أطلقوا أيضا 851 طائرة بدون طيار (درون).

١- الرسالة الأولى التأكيد على اختراق صفوف مليشيا الحوثي وحزب الله والحرس الثوري وتوثيق كل شيء عبر التصوير.. وتلك دلالات على هشاشة تنظيماتهم واجتماعاتهم.. وبالتالي توفر أدلة مادية لها لزوم مستقبلاً

واتهم المالكي السفير الإيراني الراحل حسن إيرلو، الذي توفي الأسبوع الماضي بعد إصابته بفيروس كورونا، بأنه "كان يقود العمليات العسكرية في مأرب".

#عاجل⁩ ⁧#التحالف⁩ يعرض لقطات فيديو تؤكد تورط حزب الله اللبناني الإرهابي باليمن واستخدام مطار صنعاء لاستهداف المملكة. #واس_عام https://t.co/fMXboVqYTE

وقال المالكي إن "المعركة في اليمن معركة بين السلام وبين الدمار والخراب، السلام الذي تسعى له المملكة العربية السعودية ودول التحالف للوصول إلى حل سياسي شامل وتحقيق الاستقرار في اليمن".