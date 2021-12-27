دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّب الأمير سطام بن خالد آل سعودي على مقطع الفيديو الذي نشره تحالف "دعم الشرعية" في اليمن بقيادة السعودية، وما عرض من "أدلة" على تورط حزب الله اللبناني في اليمن.

ما كشف عنه العقيد ركن #تركي_المالكي من معلومات هامة تضع تلك الدول والمنظمات التي طالبت بعدم تحرير الحديدة بذريعة المدنيين في موقف محرج لأنه المنفذ الرئيسي لدخول الإرهابيين وتهريب السلاح الذي يستخدم لقتل المدنيين في السعودية واليمن فأين هم الأن بالتأكيد لن تسمع لهم صوتاً https://t.co/VKorCdy0tY

وقال الأمير في تغريدة على صفحته الرسمية بتويتر: "ما كشف عنه العقيد ركن تركي المالكي من معلومات هامة تضع تلك الدول والمنظمات التي طالبت بعدم تحرير الحديدة بذريعة المدنيين في موقف محرج لأنه المنفذ الرئيسي لدخول الإرهابيين وتهريب السلاح الذي يستخدم لقتل المدنيين في السعودية واليمن فأين هم الآن بالتأكيد لن تسمع لهم صوتاً".

مشاركة عناصر حزب الله في اليمن يضع الحكومة اللبنانية في موقف المتهم لأنها توفر الغطاء السياسي لهذا الحزب المشارك فيها فإن كانت صادقة بعدم السماح بالمساس بأمن الخليج فيجب عليها اعتقال وتوقيف عناصره في النهاية الحوثة ما هم إلا خدماً ينفذون أجندات إيران بدون أي بعد وطني أو قيم

وتابع الأمير السعودي في تغريدة منفصلة: "مشاركة عناصر حزب الله في اليمن يضع الحكومة اللبنانية في موقف المتهم لأنها توفر الغطاء السياسي لهذا الحزب المشارك فيها فإن كانت صادقة بعدم السماح بالمساس بأمن الخليج فيجب عليها اعتقال وتوقيف عناصره في النهاية الحوثة ما هم إلا خدماً ينفذون أجندات إيران بدون أي بعد وطني أو قيم".

وقال المتحدث باسم التحالف، العميد الركن تركي المالكي خلال مؤتمر صحفي، الأحد، إن الصواريخ الباليستية التي أطلقها الحوثيون على المملكة العربية السعودية منذ بدء الصراع في اليمن عام 2015 بلغت 430 صاروخا باليستيا، وأضاف أن الحوثيين أطلقوا أيضا 851 طائرة بدون طيار (درون).

واتهم المالكي السفير الإيراني الراحل حسن إيرلو، الذي توفي الأسبوع الماضي بعد إصابته بفيروس كورونا، بأنه "كان يقود العمليات العسكرية في مأرب".

وأضاف المالكي إن "المعركة في اليمن معركة بين السلام وبين الدمار والخراب، السلام الذي تسعى له المملكة العربية السعودية ودول التحالف للوصول إلى حل سياسي شامل وتحقيق الاستقرار في اليمن".