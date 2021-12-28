مصر.. تداول فيديو "سحل" فتاتين.. والداخلية تكشف التفاصيل

نشر الثلاثاء ، 28 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر قيام شخص على دراجة نارية بسرقة فتاتين وسحل إحداهما بعد محاولتها إيقافه، الأمر الذي أثار تفاعلا.

ونشرت وزارة الداخلية المصرية، على صفحتها الرسمية بفيسبوك، صورة من مقطع الفيديو المتداول قائلة في بيان: "كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل لقيام قائد دراجة نارية بخطف هاتف محمول من فتاتين بحلوان.. وأثناء محاولة الفتاتين اللحاق وإيقاف المتهم قام بالاصطدام بإحدى السيدات حال عبورها الطريق وتمكن من الفرار".

وأضافت الداخلية المصرية: "بالفحص أمكن تحديد المجني عليهن (طالبتان، مقيمتان بدائرة القسم إحداهما مصابة بسحجات- ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم مصابة بكدمة بالظهر).. وبسؤال والد الفتاتين أيد وأكد ما جاء بالفحص".

وتابعت: "باستكمال جهود البحث تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بالاستعانة بالتقنيات الحديثة وتتبع خط سير الهروب أمكن تحديد المتهم (مقيم بمنطقة المعصرة).. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وأرشد عن الهاتف المحمول لدى عميله سيء النية (سائق ومقيم بمنطقة المعصرة)".