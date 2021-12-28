الحكومة السعودية توافق على "نظام الإثبات".. ومحمد بن سلمان يُعلق

دبي، الإمارات العربية التحدة (CNN) – وافق مجلس الوزراء السعودي، الإثنين. على نظام الإثبات وهو أحد أربعة مشروعات أنظمة سيتم إقرارها تباعا.

ووافق مجلس النواب على نظام الإثبات بعد استكمال مجلس الشورى الإجراءات الخاضة بدراسته، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وشملت الأنظمة التي أُعلن عنها سابقا: نظام الإثبات مشروع نظام الاحوال الشخصية (سيُقر في الربع الأول من عام 2022) ومشروع نظام المعاملات المدنية ومشروع النظم الجزائي للعقوبات التعزيرية، وفقا لواس.

وسيتم إقرار الأنظمة الثلاثة الأخرى بعد انتهاء مجلس الشورى من الإجراءات الخاصة بدراستهم.

وقال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بعد موافقة مجلس الوزراء على النظام الجديد في الجلسة الأسبوعية: "روعي في نظام الإثبات، تلبية متطلبات مستجدات الحياة في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتقنية، ومواكبة التطورات الحاصلة في العصر الحاضر، وذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية والتزامات المملكة الدولية، مع الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في قوانين الإثبات المعمول بها على مستوى دول العالم ودول المنطقة، ولا سيما القوانين حديثة الصدور، إضافة إلى الإسهام في تعزيز العدالة لحماية المجتمع والأفراد والحقوق والممتلكات"، وفقا للوكالة.