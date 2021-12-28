السعودية.. تداول فيديو لحظة اصطدام شاحنة بـ"مسجد" في جدة وإصابة 5.. والمرور تعلق

الشرق الأوسط
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صورة ارشيفية (تعبيرية) لسيارة شرطة في جدة
Credit: AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصور من حادث اصطدام شاحنة بمسجد في مدينة جدة بالسعودية، الأمر الذي أثار تفاعلا.

وتداولت وسائل إعلام محلية بالسعودية مقطع فيديو من لحظة وقوع الاصطدام، حيث نشرت صحيفة المناطق مقطع الفيديو بتعليق: " لحظة اقتحام قائد مركبة لمسجد بجنوب جدة وإصابة 5 أشخاص".

من جهتها ذكرت صحيفة سبق السعودية المحلية في تقريرها أن "قائد الحافلة قام باقتحام مسجد بحي المنتزهات جنوب شرق محافظة جدة، وباشرت فرق من الدفاع المدني الحادث".

وعقّب المرور في المملكة بتغريدة على صفحته الرسمية بتويتر، قال فيها: " باشر مرور محافظة جدة حادث مركبة اصطدمت بمرفق عام، نتج عنه إصابة (5) أشخاص، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة".

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