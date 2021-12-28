دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصور من حادث اصطدام شاحنة بمسجد في مدينة جدة بالسعودية، الأمر الذي أثار تفاعلا.
عاجل| لحظة اقتحام قائد مركبة لمسجد بجنوب #جدة وإصابة 5 أشخاص #جدة_الأن #السعودية تفاصيل: https://t.co/mUjbXVl8cD https://t.co/XV4CIg3O8j
وتداولت وسائل إعلام محلية بالسعودية مقطع فيديو من لحظة وقوع الاصطدام، حيث نشرت صحيفة المناطق مقطع الفيديو بتعليق: " لحظة اقتحام قائد مركبة لمسجد بجنوب جدة وإصابة 5 أشخاص".
من جهتها ذكرت صحيفة سبق السعودية المحلية في تقريرها أن "قائد الحافلة قام باقتحام مسجد بحي المنتزهات جنوب شرق محافظة جدة، وباشرت فرق من الدفاع المدني الحادث".
باشر مرور محافظة جدة حادث مركبة اصطدمت بمرفق عام، نتج عنه إصابة (5) أشخاص، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. #المرور_السعودي
وعقّب المرور في المملكة بتغريدة على صفحته الرسمية بتويتر، قال فيها: " باشر مرور محافظة جدة حادث مركبة اصطدمت بمرفق عام، نتج عنه إصابة (5) أشخاص، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة".