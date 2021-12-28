نشر الثلاثاء ، 28 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصور من حادث اصطدام شاحنة بمسجد في مدينة جدة بالسعودية، الأمر الذي أثار تفاعلا.

عاجل| لحظة اقتحام قائد مركبة لمسجد بجنوب #جدة وإصابة 5 أشخاص #جدة_الأن #السعودية تفاصيل: https://t.co/mUjbXVl8cD https://t.co/XV4CIg3O8j

وتداولت وسائل إعلام محلية بالسعودية مقطع فيديو من لحظة وقوع الاصطدام، حيث نشرت صحيفة المناطق مقطع الفيديو بتعليق: " لحظة اقتحام قائد مركبة لمسجد بجنوب جدة وإصابة 5 أشخاص".

من جهتها ذكرت صحيفة سبق السعودية المحلية في تقريرها أن "قائد الحافلة قام باقتحام مسجد بحي المنتزهات جنوب شرق محافظة جدة، وباشرت فرق من الدفاع المدني الحادث".

باشر مرور محافظة جدة ⁦حادث⁩ مركبة اصطدمت بمرفق عام، نتج عنه إصابة (5) أشخاص، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. #المرور_السعودي

وعقّب المرور في المملكة بتغريدة على صفحته الرسمية بتويتر، قال فيها: " باشر مرور محافظة جدة حادث مركبة اصطدمت بمرفق عام، نتج عنه إصابة (5) أشخاص، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة".