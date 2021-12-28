السعودية.. صدور توجيه بفصل مسؤول بالرياض بعد "خبر غير صحيح"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—صدرت توجيهات في المملكة العربية السعودية، مساء الاثنين، بفصل مدير الإدارة الإعلامية في الهيئة الملكية لمدينة الرياض، إلى جانب التحقيق معه.

صدور توجيه بفصل مدير الإدارة الإعلامية بالهيئة الملكية لمدينة الرياض والتحقيق مع كل من له علاقة حيال ما نشر حول قرار مجلس إدارة الهيئة بإطلاق استراتيجية مدينة الرياض 2030 في خبر غير صحيح ولا يمت للحقيقة بصلة. https://t.co/WeZX0QDVh6 #واس_عام

جاء ذلك في بيان نشر على وكالة الأنباء السعودية الرسمية، وذكر فيه: "صدر التوجيه بفصل مدير الإدارة الإعلامية في الهيئة الملكية لمدينة الرياض والتحقيق مع كل من له علاقة حيال ما نشر حول قرار مجلس إدارة الهيئة بإطلاق استراتيجية مدينة الرياض 2030 في خبر غير صحيح ولا يمت للحقيقة بصلة".

وأضاف البيان: "حيث إن ما تم بالفعل أن مجلس إدارة الهيئة أصدر قراراً بتأخير إطلاق الاستراتيجية لعام 2022 نظراً لضخامة حجمها وعدم اكتمال عناصر مهمة فيها".

ولفت البيان إلى أن "المجلس قرر بأن يتم العمل على إنهائها خلال العام القادم 2022م، ومن ثم إقرارها من المجلس، وإعلانها في حينه، والبدء في إطلاقها وفق الجداول الزمنية المصاحبة لها".

وتتولى الهيئة الملكية لمدينة الرياض تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع التطويرية التي تمتاز بطبيعتها الإستراتيجية وتعدد أهدافها وأبعادها واختلاف متطلبات تنفيذها عبر مراحلها الزمنية المختلفة.