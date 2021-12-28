نشر الثلاثاء ، 28 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اتهمت سوريا إسرائيل بشن غارات جوية على منياء اللاذقية الرئيسي في الساحل السوري، فجر الثلاثاء، ما أسفر عن أضرار مادية بالغة، وفقا لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وقالت الوكالة إن الهجوم الإسرائيلي استهدف ساحة الحاويات في الميناء الذي يعتبر أحد الشرايين الرئيسية للاقتصاد السوري، وقد تأكد وقوع خسائر مادية كبيرة، حسبما ذكرت الوكالة السورية.

وقال مصدر عسكري سوري في تصريحات نقلتها سانا: "والي الساعة ٣،٢١ من فجر اليوم نفذ العد.و الإسر.ائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من عمق البحر المتوسط غرب مدينة اللاذقية مستهدفاً ساحة الحاويات في الميناء التجاري في اللاذقية، ما أدى إلى اشتعال الحرائق في المكان وحدوث أضرار مادية كبيرة"، حسب قوله.

وأعلنت الوكالة السورية في وقت لاحق الثلاثاء عن إخماد الحريق الناجم عن الهجوم الإسرائيلي على الميناء الذي يقع في المحافظة التي ينتمي لها الرئيس السوري، بشار الأسد.

متابعة عمليات إخماد الحرائق التي تسبب بها العدوان الإسرائيلي على #ميناء_اللاذقية https://t.co/6U3gA90GXu

أثار هذا الهجوم غضب بعض الإعلاميين ورجال الأعمال في سوريا، ودار الجدل حول دور "الحلفاء" بالتصدي لهذا الهجوم، في إشارة إلى عدم استخدام روسيا مضاداتها الجوية للتصدي للهجوم الإسرائيلي على الميناء الذي لا يبعد كثيرا عن قاعدة حميميم الروسية في سوريا.

وكتب رجل الأعمال السوري فارس الشهابي عبر صفحته على تويتر: "كل "الحلفاء" دون استثناء استطاعوا خلال السنين عبرنا وبمساعدتنا تثبيت معادلات ردع استراتيجية مع خصومهم الدوليين إلا نحن! متى سيدرك هؤلاء الحلفاء ان قبول الشعب السوري بهم و احتضانه لهم منوط بإعادة تثبيت توازن الرعب مع العدو الصهيوني بمعادلات ردع جديدة..؟"، حسب قوله.

كل "الحلفاء" دون استثناء استطاعوا خلال السنين عبرنا و بمساعدتنا تثبيت معادلات ردع استراتيجية مع خصومهم الدوليين إلا نحن! متى سيدرك هؤلاء الحلفاء ان قبول الشعب السوري بهم و احتضانه لهم منوط بإعادة تثبيت توازن الرعب مع العدو الصهيوني بمعادلات ردع جديدة..؟! #سوريا_اولاً

من جانبه، كتب الكاتب الصحفي السوري، سامي جعارة: "مرفأ اللاذقية الذي قصفته اسرائيل فجر اليوم يبعد 15 كم فقط عن قاعدة حميميم المحتلة روسيا!"، حسب قوله.

مرفأ اللاذقية الذي قصفته اسرائيل فجر اليوم يبعد 15 كم فقط عن قاعدة حميميم المحتلة روسيا!

وقال الممثل السوري، قاسم ملحو، عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: "الروسي لافف رجل على رجل وعم ياكل كافيار ويتفرج ع قصف الاسرائيلي لاراضينااوالايراني شرحو، مابدنا حدا غريب ببلدنا، لا امريكي ولا تركي، ولا اي احدا بنوووب سوريتنا للسوريين فقط"، حسب تعبيره.

بالمقابل، كتب الإعلامي السوري المعارض، فيصل القاسم، عبر صفحته على تويتر: "حقيقة: للمطالبين روسيا بالتصدي للهجمات الاسرائيلية على سوريا والميليشيات الايرانية. روسيا قالت للنظام وللايرانيين منذ البداية، لا دخل لي بصراعكم مع اسرائيل. لن اتدخل لصالح احد، ولا اريد ان اكون جزءا من هذا الصراع، فهل انتم موافقون، فقالوا نعم. تعالي واحمنا فقط من الشعب السوري"، حسب تعبيره.

حقيقة: للمطالبين روسيا بالتصدي للهجمات الاسرائيلية على سوريا والميليشيات الايرانية. روسيا قالت للنظام وللايرانيين منذ البداية، لا دخل لي بصراعكم مع اسرائيل. لن اتدخل لصالح احد، ولا اريد ان اكون جزءا من هذا الصراع، فهل انتم موافقون، فقالوا نعم. تعالي واحمنا فقط من الشعب السوري.

ولم يصدر بعد تعليق روسي أو إيراني على عملية استهداف ميناء اللاذقية للمرة الثانية.