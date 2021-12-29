نشر الأربعاء ، 29 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الأربعاء، انتهاء المهام القتالية للتحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، واقتصار دوره على "المشورة والدعم".

وقال الكاظمي، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إن "المهام القتالية للتحالف الدولي انتهت، وتم استكمال خروج كل قواته ومعداته القتالية خارج العراق".

وأضاف رئيس الوزراء العراقي: "أصبح دور التحالف يقتصر على المشورة والدعم حسب مخرجات الحوار الاستراتيجي".

وتابع الكاظمي بالقول: "نشكر دول وقيادة التحالف الدولي وجيراننا وشركاءنا في الحرب ضد داعش ونؤكد جاهزية قواتنا للدفاع عن شعبنا".