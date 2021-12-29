دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—علّق رئيس الوزراء القطري السابق، الشيخ حمد بن جاسم على تقرير قيام المملكة العربية السعودية بتطوير صواريخ بالستية بمساعدة من الصين، قائلا إنها تعتبر خطوة مهمة.

اذا كانت الاخبار المتداولة صحيحة بأن المملكة العربية السعودية أقامت منشآت لبناء الصواريخ البالستية فإنني اعتبرها خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح لتطوير قدرات دفاعية من شأنها إحلال التوازن العسكري في منطقتنا. ومن هنا فإنه يجب على بقية دول الخليج ان تدعم هذا التوجه وتشجعه.

جاء ذلك في تغريدة للشيخ حمد على صفحته المعرفة بتويتر، حيث قال: "اذا كانت الاخبار المتداولة صحيحة بأن المملكة العربية السعودية أقامت منشآت لبناء الصواريخ البالستية فإنني اعتبرها خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح لتطوير قدرات دفاعية من شأنها إحلال التوازن العسكري في منطقتنا. ومن هنا فإنه يجب على بقية دول الخليج ان تدعم هذا التوجه وتشجعه".

وكانت شبكة CNN قد نشرت عن مصادر استخبارية أمريكية تطوير السعودية لصواريخ باليستية بمساعدة من الصين، حيث قيمت وكالات الاستخبارات الأمريكية أن المملكة العربية السعودية تعمل الآن بنشاط على تصنيع صواريخها الباليستية بمساعدة الصين، وقالت مصادر مطلعة على أحدث المعلومات الاستخباراتية إنه من المعروف أن السعودية اشترت صواريخ باليستية من الصين في الماضي لكنها لم تكن قادرة على بناء صواريخها حتى الآن.

كما تشير صور الأقمار الصناعية التي حصلت عليها CNN إلى أن المملكة تقوم حاليًا بتصنيع الأسلحة في موقع واحد على الأقل.

وقالت مصادر لشبكة CNN إنه تم إطلاع بعض أعضاء الكونغرس خلال الأشهر القليلة الماضية على معلومات استخباراتية جديدة حول عمليات نقل تكنولوجيا الصواريخ الباليستية بين الصين والمملكة العربية السعودية.

وأضافت المصادر أن إدارة بايدن تستعد لمعاقبة بعض المنظمات المشاركة في عمليات النقل، على الرغم من أن البعض في الكونغرس قلقون من أن البيت الأبيض ليس على استعداد لفرض عقوبات كبيرة على الحكومة السعودية.