نشر الأربعاء ، 29 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتبر رئيس الوزراء القطري الأسبق الشيخ حمد بن جاسم، الأربعاء، أن الاتفاق المرتقب بين إيران والدول الغربية حول نشاطها النووي سيكون "فرصة مهمة لخفض التوتر في المنطقة".

وقال الشيخ حمد بن جاسم، عبر حسابه على تويتر: "الاتفاق المرتقب بين إيران والدول الغربية حول نشاطها النووي سيكون فرصة مهمة لخفض التوتر في المنطقة، خاصة أن أي عمل عسكري سيؤثر بشكل مباشر على دول المنطقة ولن يخدم مصالحنا على الأمد القريب والبعيد".

وبدأت الجولة الثامنة من المحادثات النووية الإيرانية في فيينا، الاثنين الماضي، بعدما وافقت إيران في أكتوبر/ تشرين الأول على استئناف المحادثات النووية الحاسمة.

وتهدف المفاوضات إلى إحياء الاتفاق النووي، المعروف رسميًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، التي وافقت إيران بموجبها على الحد من برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية.

وقال كبير المفاوضين الأوروبيين، إنريكي مورا، قبل البدء في المحادثات إنه "من المهم متابعة وتيرة القضايا الرئيسية المعلقة والمضي قدما، والعمل عن كثب مع الولايات المتحدة".