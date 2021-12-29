بعد اصطدام سيارة به وإصابة 5 أشخاص.. وزير سعودي يتخذ قرارا بشان مسجد العمار

الشرق الأوسط
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بعد اصطدام سيارة به وإصابة 5 أشخاص.. وزير سعودي يتخذ قرارا بشان مسجد العمار
Credit: BANDAR AL-DANDANI / Contributor

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجه وزير الشؤو ن الإسلامية في السعودية، عبداللطيف آل الشيخ، الثلاثاء، بتشكيل لجنة فورية لدراسة إعادة فتح مسجد في جدة بعد اصطدام مركبة فيه ما أسفر عن وقوع 5 إصابات.

ونشرت الوزارة تغريدة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر جاء فيها: " وجّه معالي وزير الشؤون الإسلامية د. عبداللطيف آل الشيخ بتشكيل لجنة فورية لدراسة إعادة فتح مسجد العمار بجدة".

وأضافت الوزارة بالقول: "والتأكد من سلامة المبنى إنشائياً بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما اطمأن معاليه على صحة المصلين والذين كانت إصاباتهم خفيفة، عقب حادث اصطدام مركبة بالمسجد يوم أمس"، حسب قولها.

وكانت قد نشرت إدارة المرور في السعودية تغريدة الإثنين أوضحت فيها إصابة 5 أشخاص بحادثة اصطدام مركبة بمرفق عام، إذ قالت: " باشر مرور محافظة جدة ⁦حادث⁩ مركبة اصطدمت بمرفق عام، نتج عنه إصابة (5) أشخاص، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة".

وتداول مغردون مقطع فيديو يُظهر اصطدام السيارة بالمسجد، كما أظهر فيديو آخر المصابين داخل المسجد.

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