نشر الثلاثاء ، 28 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجه وزير الشؤو ن الإسلامية في السعودية، عبداللطيف آل الشيخ، الثلاثاء، بتشكيل لجنة فورية لدراسة إعادة فتح مسجد في جدة بعد اصطدام مركبة فيه ما أسفر عن وقوع 5 إصابات.

ونشرت الوزارة تغريدة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر جاء فيها: " وجّه معالي وزير الشؤون الإسلامية د. عبداللطيف آل الشيخ بتشكيل لجنة فورية لدراسة إعادة فتح مسجد العمار بجدة".

وأضافت الوزارة بالقول: "والتأكد من سلامة المبنى إنشائياً بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما اطمأن معاليه على صحة المصلين والذين كانت إصاباتهم خفيفة، عقب حادث اصطدام مركبة بالمسجد يوم أمس"، حسب قولها.

وجّه معالي وزير الشؤون الإسلامية د.#عبداللطيف_آل_الشيخ ، بتشكيل لجنة فورية لدراسة إعادة فتح مسجد العمار بـ #جده والتأكد من سلامة المبنى إنشائياً بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما اطمأن معاليه على صحة المصلين والذين كانت إصاباتهم خفيفة، عقب حادث اصطدام مركبة بالمسجد يوم أمس. https://t.co/9Fpy3JCOfE

وكانت قد نشرت إدارة المرور في السعودية تغريدة الإثنين أوضحت فيها إصابة 5 أشخاص بحادثة اصطدام مركبة بمرفق عام، إذ قالت: " باشر مرور محافظة جدة ⁦حادث⁩ مركبة اصطدمت بمرفق عام، نتج عنه إصابة (5) أشخاص، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة".

باشر مرور محافظة جدة ⁦حادث⁩ مركبة اصطدمت بمرفق عام، نتج عنه إصابة (5) أشخاص، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. #المرور_السعودي

وتداول مغردون مقطع فيديو يُظهر اصطدام السيارة بالمسجد، كما أظهر فيديو آخر المصابين داخل المسجد.