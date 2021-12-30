لأول مرة منذ 10 سنوات.. البحرين تعين "سفيرًا فوق العادة" لدى سوريا

نشر الخميس ، 30 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت مملكة البحرين، الخميس، تعيين رئيس لبعثتها الدبلوماسية لدى سوريا، حسب وكالة الأنباء البحرينية.

وعيّن العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، السفير وحيد مبارك سيار، رئيسًا للبعثة الدبلوماسية بلقب سفير فوق العادة مفوّض.

وتعد البحرين ثاني دولة عربية خليجية تستعد لعودة علاقاتها مع سوريا، بعد الإمارات التي أعادت فتح سفارتها في دمشق في ديسمبر/ كانون الأول 2018.

وجمّدت الجامعة العربية عضوية سوريا منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2011، مع تصاعد قمع الاحتجاجات المطالبة بالتغيير.