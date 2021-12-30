نشر الخميس ، 30 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لـ"تلبك" فتاة خلال كلمة ألقتها أمام الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، وردة فعل الأخير وسط تفاعل.

شباب الجامعة الألمانية يقدمون عرضًا للهوية البصرية لمحافظة أسوان أمام الرئيس السيسي #صعيد_الخير https://t.co/sW6PdZCwHI

ونشرت قنوات مصرية الفيديو ومنها قناة CBC مصر.. (شاهد الدقيقة 1:28)

وجاء ذلك خلال حضور السيسي عرضاً للهوية البصرية لمحافظة أسوان من تقديم شباب من الجامعة الألمانية، حيث أوضحت إحدى الشابات من الجامعة وفقا لما نقلته بوابة الأهرام أن "المشروع قامت بتنفيذه الهيئة الهندسية بالتعاون مع محافظة أسوان مستعرضة الهوية البصرية لأسوان وربط الحضارة التي نفتخر بها والازدهار الذي نشهده حاليا وهي حضارة من ذهب".

وأكدت خلال كلمتها أن "أسوان هي أرض الذهب وأهلها من ذهب لذا تم رسم مكونات أسوان مثل الجبال والرمال التي تتمتع بها أسوان ومعابدها ومعالمها السياحية خلال الهوية البصرية".

وذكرت بوابة الاهرام أن هذه العرض جاء خلال "فعاليات احتفالية ختام ’أسبوع الصعيد‘ بالمسرح الروماني في مدينة أسوان الجديدة".