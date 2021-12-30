باستقبال سفير السعودية.. طريقة جلوس وزير خارجية باكستان تثير تفاعلا

نشر الخميس ، 30 ديسمبر / كانون الأول 2021

باكستان تقيم جنازة رسمية نادرة لـ "أبو القنبلة النووية".. من هو؟

شاهد ما حدث لرجل بوذي اتهم بالسخرية من الإسلام في باكستان

شاهد.. كيف رد رئيس وزراء باكستان على سؤال لـCNN حول الوضع في أفغانستان

تدافع مميت عند المعبر الحدودي مع باكستان خلال محاولة الآلاف الفرار من أفغانستان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصور من استقبال وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمد قرشي لسفير المملكة العربية السعودية، نواف بن سعيد المالكي، في العاصمة الباكستانية، إسلام اباد، الثلاثاء.

ما رأيكم بطريقة استقبال وزير الخارجية الباكستاني للسفير السعودي في باكستان؟ https://t.co/AkbO55XTkm

وألقى نشطاء الضوء على طريقة جلوس وزير الخارجية الباكستاني باستقبال السفير السعودي الأمر الذي أثار انتقادات.

عجيب‼️ تصرف وزير خارجية باكستان @SMQureshiPTI غير مؤدب، ويفتقر إلى اللباقة والاحترام. https://t.co/IbnWLMQrwL https://t.co/FhEyruiYsI

وحاولت CNN بالعربية التواصل مع وزارة الخارجية الباكستانية للتعليق دون رد حتى كتابة هذا التقرير.

تصرف غير لبق وغير مدروس وغير دبلوماسي من وزير خارجية #باكستان تجاه سفير #السعودية الذي أعجب كيف سكت عن هذه الإساءة! https://t.co/Qker7CMpTH

وكانت سفارة المملكة العربية السعودية في باكستان قد نشرت على حسابها المعرف بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، مقطع فيديو من لقاء القرشي والسفير المالكي في الـ28 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

#اسلام_آباد | استقبل معالي وزير الخارجية الباكستاني @SMQureshiPTI بمكتبه اليوم سعادة سفير #خادم_الحرمين_الشريفين لدى #باكستان @AmbassadorNawaf وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة التطورات الإقليمية والعالمية واستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين. https://t.co/xWHyTynegG

وقالت السفارة السعودية في تعليق على مقطع الفيديو: "اسلام آباد.. استقبل معالي وزير الخارجية الباكستاني (شاه محمد قرشي) بمكتبه اليوم سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان (نواف بن سعيد المالكي) وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة التطورات الإقليمية والعالمية واستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين".