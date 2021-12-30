باستقبال سفير السعودية.. طريقة جلوس وزير خارجية باكستان تثير تفاعلا

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصور من استقبال وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمد قرشي لسفير المملكة العربية السعودية، نواف بن سعيد المالكي، في العاصمة الباكستانية، إسلام اباد، الثلاثاء.

وألقى نشطاء الضوء على طريقة جلوس وزير الخارجية الباكستاني باستقبال السفير السعودي الأمر الذي أثار انتقادات.

وحاولت CNN بالعربية التواصل مع وزارة الخارجية الباكستانية للتعليق دون رد حتى كتابة هذا التقرير.

وكانت سفارة المملكة العربية السعودية في باكستان قد نشرت على حسابها المعرف بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، مقطع فيديو من لقاء القرشي والسفير المالكي في الـ28 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وقالت السفارة السعودية في تعليق على مقطع الفيديو: "اسلام آباد.. استقبل معالي وزير الخارجية الباكستاني (شاه محمد قرشي) بمكتبه اليوم سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان (نواف بن سعيد المالكي) وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة التطورات الإقليمية والعالمية واستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين".

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