نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—استضاف وزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلينكن، الأسبوع الماضي، اجتماعا افتراضيا عبر "الفيديو كونفرنس" مع وزراء خارجية لعدد من الدول حول متحور "أوميكرون" لفيروس كورونا الجديد "كوفيد-19".

وشمل اللقاء وزراء من المملكة العربية السعودية وإسرائيل، وهي حالة نادرة يشارك فيها البلدان الذان لا تربطهما علاقات دبلوماسية رسمية في نفس المكالمة.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية أن بلينكن تحدث مع "عدة" وزراء خارجية في الاجتماع، لكنه لم يحدد الدول التي ينتمي إليها هؤلاء الوزراء، في حين غرد وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد عن المكالمة التي أجريت، الثلاثاء 21 ديسمبر/ كانون الأول قائلا إن وزراء خارجية "اليابان والهند والمكسيك وأستراليا وألمانيا ودول أخرى" كانوا في المكالمة، لكنه لم يشر إلى المملكة العربية السعودية.

ولم يصدر السعوديون أي تصريح علني بشأن المكالمة، لكن مسؤولًا سعوديًا قال لشبكة CNN إن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان شارك في الاجتماع الافتراضي مع بلينكن وآخرين.

وسألت CNN الخارجية الأمريكية عما إذا كانت المملكة العربية السعودية قد شاركت في المكالمة، إلا أنها أحالت شبكتنا إلى السعوديين للإجابة على ذلك.