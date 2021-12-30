نشر الخميس ، 30 ديسمبر / كانون الأول 2021

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت لجنة أطباء السودان المركزية، في بيان، إن أربعة أشخاص قُتلوا خلال احتجاجات يوم الخميس.

ونددت سفارة الولايات المتحدة بالخرطوم بعمليات القتل، في تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر، الخميس.

"تدين السفارة الأمريكية مقتل أربعة متظاهرين على الأقل وإصابة العشرات خلال مظاهرات اليوم. نشجب الهجمات العنيفة التي تشنها أجهزة الأمن السودانية على وسائل الإعلام والصحفيين، ونحث السلطات على حماية حرية الصحافة".

وفي وقت سابق الخميس، قُتل ثلاثة في أم درمان، وفقًا لتجمع المهنيين السودانيين، وهو هيئة ساعدت في تنظيم انتفاضة السودان لعام 2019، مضيفًا أن هناك عددًا كبيرًا من الإصابات المبلغ عنها في المنطقة.

كما ناشد تجمع المهنيين السودانيين "الأطباء والجراحين والممرضات بالتوجه إلى مستشفيات أم درمان والأربعين لتقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية اللازمة للمصابين".

وذكر التجمع أن "المليشيات" قامت بعرقلة حركة سيارات الإسعاف وتأخير قدرة الفرق الطبية على الوصول للجرحى.

وحسب تقديرات سابقة للجنة أطباء السودان المركزية، فإن 48 شخصًا على الأقل قتلوا على أيدي قوات الأمن منذ الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر/ تشرين الأول.