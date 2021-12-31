التحالف ينشر صور "تثبت" استحداث الحوثي مركزا للجمارك داخل معسكر

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر تحالف "دعم الشرعية" في اليمن الذي تقوده المملكة العربية السعودية، صورا قال إنها "تثبت" استحداث جماعة الحوثي لمركز للجمارك داخل معسكر واستخدام المدنيين دروعا بشرية.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية الصور التي كشف عنها التحالف في سلسلة تغريدات على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر.

ونقلت الوكالة السعودية عن التحالف بتعليق على الصور: "قيادة القوات المشتركة للتحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن تنشر بعض الصور التي تثبت استحداث مركز للجمارك داخل معسكر السوادية بمحافظة البيضاء من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية، واتخاذ المدنيين وشاحنات المواد الغذائية والبترولية كدروع بشرية".

وأضافت في تغريدة منفصلة: "واستخدامها اليوم للمعسكر في إطلاق صاروخين بالستيين من داخل المعسكر باتجاه محافظة شبوه، مما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وخاصة فيما يتعلق باتخاذ المدنيين دروعاً بشرية".

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