التحالف ينشر صور "تثبت" استحداث الحوثي مركزا للجمارك داخل معسكر

نشر الجمعة ، 31 ديسمبر / كانون الأول 2021

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر تحالف "دعم الشرعية" في اليمن الذي تقوده المملكة العربية السعودية، صورا قال إنها "تثبت" استحداث جماعة الحوثي لمركز للجمارك داخل معسكر واستخدام المدنيين دروعا بشرية.

قيادة القوات المشتركة للتحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن تنشر بعض الصور التي تثبت استحداث مركز للجمارك داخل معسكر السوادية بمحافظة البيضاء من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية، واتخاذ المدنيين وشاحنات المواد الغذائية والبترولية كدروع بشرية. #واس_عام https://t.co/Pe6r96KAB2

ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية الصور التي كشف عنها التحالف في سلسلة تغريدات على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر.

واستخدامها اليوم للمعسكر في إطلاق صاروخين بالستيين من داخل المعسكر باتجاه محافظة شبوه، مما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وخاصة فيما يتعلق باتخاذ المدنيين دروعاً بشرية. #واس_عام https://t.co/QG1TlIjzNO

ونقلت الوكالة السعودية عن التحالف بتعليق على الصور: "قيادة القوات المشتركة للتحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن تنشر بعض الصور التي تثبت استحداث مركز للجمارك داخل معسكر السوادية بمحافظة البيضاء من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية، واتخاذ المدنيين وشاحنات المواد الغذائية والبترولية كدروع بشرية".

وأضافت في تغريدة منفصلة: "واستخدامها اليوم للمعسكر في إطلاق صاروخين بالستيين من داخل المعسكر باتجاه محافظة شبوه، مما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وخاصة فيما يتعلق باتخاذ المدنيين دروعاً بشرية".