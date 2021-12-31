الشرطة السودانية تعلن حصيلة القتلى والمصابين بمظاهرات الخميس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت الشرطة السودانية، الجمعة، مقتل 4 من المتظاهرين وإصابة 296 آخرين في مظاهرات، الخميس، لافتة إلى إصابة 49 عنصرا بقوات الشرطة في الوقت ذاته.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية بيان الشرطة وجاء فيه: "في اطار تامين مواكب يوم 30ديسمبر2021 التي خرجت بحواضر بعض الولايات (الخرطوم/البحر الاحمر/نهر النيل/الجزيرة وكسلا ) قامت قوات الشرطة بتنفيذ خطة التامين المجازة بكل محاورها من لجان أمن الولايات سبقتها كالمعتاد إجراءات وقائية ومنعية للذين يشكلون خطورة وتهديد علي الحراك السلمي كما تم ضبط مروجي مخدرات (حبوب نيرفاكس وايس كرستال) الا أن مشاركة المتفلتين واصحاب الغرض وسط المتظاهرين جنحت للتخريب والاعتداء علي القوات بتكتيك واضح ومنظم يدل علي مشاركة محترفين بقيادات تضمر العداء الواضح للقوات النظامية وظلوا يستغلون المواكب والتعبير السلمي والانحراف به نحو المواجهة مع القوات بدلا عن التعبير السلمي بمطالبهم مما أخرج الحراك عن مساره الي العنف والمواجهة التي تقود إلى ما لا يحمد عقباه ومن خلال الإحصائيات نتج الاتي:- بولاية الخرطوم حدثت عدد 4 وفيات بمحلية ام درمان وإصابة عدد297 متظاهر وإصابة عدد49من قوات الشرطة منهم عدد2من الضباط وحرق ثلاث مركبات شرطية".

وأضافت: "بمحلية شرق النيل وبولاية الجزيرة أصيب عدد 1 جندي وبولاية كسلا اصيب عدد3 من أفراد الشرطة وبولاية البحر الأحمر اصيب مواطن واحد كما شهدت باقي الولايات حراكا ولم تسجل مضابط الشرطة إصابات".

وتابعت: "رئاسة قوات الشرطة تبدي أسفها واستنكارها إلى أي تجاوزات حدثت من كل الاطراف وأدت الي خسائر بشرية أو إتلاف للممتلكات العامة والخاصة.. وتدعو إلى الالتزام بالسلمية والتعاون مع قادة الحراك للتنسيق والعمل سويا لفضح أصحاب الغرض و معتادي الإجرام الذين يسعون للوقيعة بين الشرطة وشعبها لتحقيق أجندتهم وعلي راسها الفوضى وعدم الاستقرار وأننا نوجه لجان امن المحليات للتواصل معهم والعمل سويا لتحمل المسؤولية معنا لعزل المتفلتين من المشاركة في المواكب حتي تعود لسلمتيها".