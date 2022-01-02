الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع في غزة.. ويحمل حماس المسؤولية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي عن قصف مجموعة من الأهداف التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، موضحا أن الغارات تأتي ردا على إطلاق صاروخين من غزة نحو شواطئ إسرائيل.

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، عبر حسابه على تويتر، في الساعات الأولى من يوم الأحد: "شنت طائرات ومروحيات حربية غارات جوية مستهدفة مجموعة من الأهداف داخل مجمع لإنتاج قذائف صاروخية تابع لحماس في خان يونس، كما قصفت دبابات نقاط عسكرية لحماس على الحدود مع قطاع غزة".

وأضاف: "يعتبر حجم الأهداف ونوعيتها بمثابة رد على إطلاق الصاروخين من قطاع غزة نحو شواطئ البحر قبالة منطقة تل أبيب الكبرى"، وتابع بالقول إن "حماس تتحمل مسؤولية ما يجري في قطاع غزة وتداعيات الأعمال الإرهابية المنطلقة منه".

كان الجيش الإسرائيلي أعلن أن صاروخين أطلقا من غزة، صباح السبت، سقطا في البحر قبالة تل أبيب. وأضاف بيان للجيش أنه بالنظر إلى مسار الصاروخين، لم يتم إطلاق صفارات الإنذار بما يتماشى مع الإجراءات المعتادة.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي ونشرته وسائل الإعلام الإسرائيلية عمودًا من الدخان الرمادي يتصاعد من البحر، حيث سقط أحد الصاروخين على ما يبدو.