تعطيل الدراسة في الكويت غدًا بسبب ظروف الطقس

الشرق الأوسط
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تعطيل الدراسة في الكويت غدًا بسبب ظروف الطقس
Credit: YASSER AL-ZAYYAT/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات الكويتية تعطيل الدراسة وامتحانات عدد من الصفوف الدراسية يوم غدٍ الاثنين، نظرًا لحالة الطقس والظروف الجوية في البلاد، حسب وكالة الأنباء الرسمية (كونا).

وفي بيان لوزير التربية والتعليم العالي الكويتي، علي المضف، الأحد، قال إنه سيجري وقف الدراسة في جميع المدارس الحكومية والخاصة، الاثنين. إضافة إلى تأجيل الاختبارات المقررة للمراحل المتوسطة والصفوف العاشر والحادي عشر.

بجانب تعطيل الحضور الدراسي لجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي وأكاديمية الفنون والجامعات الخاصة. في حين يستمر دوام أعضاء الهيئات التعليمية والإدارية في جميع المؤسسات التعليمية.

في غضون ذلك، دعت وزارة الداخلية الكويتية المواطنين والمقيمين إلى عدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة القصوى، حفاظًا على سلامتهم، بسبب هطول الأمطار الغزيرة، حسبما أوردت وكالة الأنباء الرسمية.

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