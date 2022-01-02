تعطيل الدراسة في الكويت غدًا بسبب ظروف الطقس

نشر الأحد ، 02 يناير / كانون الثاني 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات الكويتية تعطيل الدراسة وامتحانات عدد من الصفوف الدراسية يوم غدٍ الاثنين، نظرًا لحالة الطقس والظروف الجوية في البلاد، حسب وكالة الأنباء الرسمية (كونا).

وفي بيان لوزير التربية والتعليم العالي الكويتي، علي المضف، الأحد، قال إنه سيجري وقف الدراسة في جميع المدارس الحكومية والخاصة، الاثنين. إضافة إلى تأجيل الاختبارات المقررة للمراحل المتوسطة والصفوف العاشر والحادي عشر.

بجانب تعطيل الحضور الدراسي لجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي وأكاديمية الفنون والجامعات الخاصة. في حين يستمر دوام أعضاء الهيئات التعليمية والإدارية في جميع المؤسسات التعليمية.

نظرًا لحالة الطقس والظروف الجوية التي تمر بها البلاد، أعلن وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور علي المضف وقف الدراسة غداً الاثنين الموافق 3-1-2022 للطلبة في كافة المدارس الحكومية (التعليم العام – التعليم الديني – التربية الخاصة) والمدارس الخاصة بجميع أنظمتها https://t.co/xs30Ap8CrO

في غضون ذلك، دعت وزارة الداخلية الكويتية المواطنين والمقيمين إلى عدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة القصوى، حفاظًا على سلامتهم، بسبب هطول الأمطار الغزيرة، حسبما أوردت وكالة الأنباء الرسمية.