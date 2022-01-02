نشر الأحد ، 02 يناير / كانون الثاني 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، الأحد، عن تنفيذ ضربات جوية على ما وصفها بـ"أهداف عسكرية مشروعة" في صنعاء.

وقال التحالف إنه "استجابة للتهديد نفذنا ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء، ودمرنا 4 مخازن للطائرات المسيرة ومنصات إطلاق في لواء النقل العسكري".

وأضاف: "اتخذنا إجراءات وقائية لتجنب المدنيين والأضرار الجانبية، والعملية تتوافق مع القانون الدولي وقواعده العرفية"، وفقا لما نقلته قناة "الإخبارية السعودية.

وجاء إعلان التحالف عن تنفيذ ضربات جوية على صنعاء بعد ساعات قليلة من إعلانه عن "اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية". وقال التحالف: "رصدنا مصادر تهديد الطائرات من داخل صنعاء واستجابة للتهديد نجري مراقبة استخباراتية تحضيرا لضربات جوية"

بذكر أن التحالف أعلن، السبت، عن "23 عملية استهداف ضد الميليشيا في مأرب خلال 24 ساعة، ومقتل 160 إرهابيا وتدمير 17 آلية عسكرية حوثية خلال عمليات مأرب".