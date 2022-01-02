مقتل متظاهرين اثنين خلال احتجاجات مناهضة للحكم العسكري بالسودان

نشر الأحد ، 02 يناير / كانون الثاني 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قُتل متظاهرين اثنين على الأقل خلال احتجاجات مناهضة للحكم العسكري في السودان، الأحد، حسبما أفادت لجنة أطباء السودان المركزية.

اللجنة، المؤيدة للاحتجاجات المطالبة باستعادة الحكم المدني، قالت إن أحد المتظاهرين، وهو شاب "عشريني"، تلقى "إصابة عنيفة مباشرة في الرأس من قبل قوات السلطة الانقلابية أدت لتهتك الجمجمة خلال مشاركته في مليونية 2 يناير في مواكب محلية أمددرمان"، الكائنة في نطاق ولاية العاصمة الخرطوم.

في حين قٌتل المتظاهر الثاني "إثر إصابة برصاص في الصدر (...) في مواكب محلية أمدرمان".

لجنة أطباء السودان المركزية عـــــاجل ارتقــاء شهيد ثاني من #مليونية2يناير ارتقت قبل قليل روح شهيد لم يتم التعرف على بياناته بعد إثر إصابة برصاص في الصدر من قبل قوات السلطة الانقلابية خلال مشاركته في #مليونية2يناير في مواكب محلية أمدرمان. بهذا يرتفع عدد الشهداء الذين حصدتهم https://t.co/ppr8tMj9ZX

وأظهرت لقطات مصورة لمحاولات قوات الأمن السودانية تفريق المتظاهرين الخرطوم ومدن أخرى.

ومظاهرات الأحد هي الجولة رقم 12 للاحتجاجات الرافضة لانقلاب أطاح برئيس الحكومة عبدالله حمدوك من منصبه في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قبل إعادته إليه بموجب اتفاق مع رئيس المجلس السيادي الفريق عبدالفتاح البرهان في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وارتفعت حصيلة القتلى إلى 56 منذ الانقلاب العسكري السلطة، بينهم 14 شخصًا قُتلوا منذ اتفاق البرهان وحمدوك، حسب لجنة أطباء السودان.

ويطالب المشاركون في التظاهرات بعدم تدخل الجيش في السياسة وعملية الانتقال الديمقراطي.

ويوم الخميس، كان هناك 5 قتلى في الاحتجاجات المعارضة للحكم العسكري، وقالت لجنة أطباء السودان المركزية، في بيان، إن أربعة أشخاص قُتلوا خلال احتجاجات يوم الخميس.