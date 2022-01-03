دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هاجم الأمير السعودي سطام بن خالد آل سعود، الاثنين، منار أبومهدي المهندس، ابنة النائب السابق لرئيس الحشد الشعبي العراقي الذي قُتل مع قاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إثر غارة أمريكية بطائرة مسيرة في محيط مطار بغداد في 3 يناير/ كانون الثاني عام 2020، بعدما توعدت بـ"الانتقام من أمريكا وحكام السعودية"، على حد قولها في كلمة خلال وقفة احتجاجية بموقع مقتل سليماني والمهندس.

وقال الأمير السعودي، عبر حسابه على تويتر: "ابنة المجرم الإرهابي الطائفي أبو مهدي المهندس الذي قتل وشرد آلاف العراقيين تتوعد المملكة العربية السعودية رغم أن والدها قتل من قبل أمريكا، هذا الحديث يكشف بوضوح حقد هؤلاء على السعودية والخلفية الطائفية الحاقدة والهدف الذي يسعون له وتبعيتهم المطلقة لإيران"، ونشر مع تغريدته مقطع فيديو لمنار أبومهدي المهندس وهي تتوعد الحكام السعوديين.

وقالت منار أبومهدي المهندس: "أقول لك يا أبي المظلوم إننا سننتقم لك ولأخيك ولرفاقك"، وأضافت: "دماؤنا ترخص بهذا الطريق وسننتقم لكل قطرة دماء أريقت في العراق وسوريا واليمن".

وتابعت بالقول: "لن نسكت عن الأمريكيين وأذنابهم، سننتقم من الحكام السعوديين وسنحاسب الأمريكيين، ولن نسكت منا الأن فصاعدا على الأمريكيين وسنستعيد أرضا عراقية سميت ظلما وجورا السفارة الأمريكية".

ابنة المجرم الإرهابي الطائفي أبو مهدي المهندس الذي قتل و شرد الاف العراقيين تتوعد المملكة العربية السعودية رغم أن والدها قتل من قبل أمريكا, هذا الحديث يكشف بوضوح حقد هؤلاء على السعودية و الخلفيه الطائفيه الحاقدة والهدف الذي يسعون له وتبعيتهم المطلقة لإيران https://t.co/Qj8Whlntuh

وبدورها، قالت ابنة قاسم سليماني: "لن يمر وقت طويل على دموع الفراق حتى تتحول إلى دموع النصر بتحرير العراق ودول المنطقة من رجس المعتدين وسيأتي اليوم الذي نهنئ فيه بعضنا البعض"، وأضافت: "نقول لأمريكا من هذا المكان بأننا لن ننسى هذه الدماء".