دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حذر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الاثنين، الولايات المتحدة مما وصفها بـ"المماطلة في محاكمة ومعاقبة" الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو، على مقتل قاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري، متوعدا بالانتقام لـ"دماء سليماني الطاهرة" على حد تعبيره.

وقال رئيسي، في كلمة خلال مراسم إحياء الذكرى الثانية لمقتل سليماني إثر غارة أمريكية في محيط مطار بغداد في 3 يناير/ كانون الثاني عام 2020، إن "أمريكا زعمت بأنها ستقضي على قاسم سليماني باغتياله، لكننا نقول لهم إن سليماني ولد من جديد بعد جريمتكم النكراء".

ووجه الرئيس الإيراني خطابه إلى الأمريكيين، قائلا إن "الشهيد سليماني كان في زيارة رسمية إلى بغداد تلبية لدعوة رئيس الوزراء العراقي آنذاك، لكنكم بهذه الجريمة انتهكتم سيادة العراق وقتلتم أمة بأكملها"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وأضاف رئيسي: "يتعين على خلفية هذه الجريمة المروعة، إنزال العقوبة وحكم القصاص العادل على القاتل والمجرم الرئيسي، أي الرئيس الأمريكي في حينه". وتابع بالقول إنه يجب محاكمة المسؤولين عن مقتل سليماني، بما في ذلك ترامب وبومبيو.