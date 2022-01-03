بذكرى مقتل سليماني.. قراصنة "إيرانيون" يخترقون مواقع إسرائيلية

جنرال أمريكي بارز في الشرق الأوسط يوضح أثر مقتل قاسم سليماني على إيران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— ذكرت هيئة البث الإسرائيلي الرسمية، الاثنين، قيام قراصنة قالت إنهم "إيرانيون" باختراق عدة مواقع إسرائيلية وذلك في الذكرى السنوية الثانية على مقتله.

We are aware of the apparent hacking of our website, alongside a direct threat of Israel. We are working to resolve the issue & thank readers for your patience and understanding. For now, you can continue reading us on our app: https://t.co/UrEXIpatDP https://t.co/veBDuWgucp

وقالت الهيئة في تقريرها: "اختُرق الليلة الماضية حساب التويتر لصحيفة معاريف وموقع الانترنت لصحيفة جيروزالم بوست التابع لها كما يبدو على ايدي قراصنة إيرانيين، وتم نشر صور لقنبلة ايرانية تستهدف مفاعل ديمونا النووي، وصورة لقائد قوة قدس في الحرس الثوري قاسم سليماني الذي تمت تصفيته في مثل هذا اليوم قبل سنتين".

وأضافت هيئة البث الإسرائيلية أن" مواطنين اسرائيليين كثيرين تلقوا رسائل نصية تحذيرية من إيران عبر الواتساب".

وأشار التقرير إلى انه "هذه ليست المرة الاولى التي يخترق فيها قراصنة ايرانيون مواقع اسرائيلية وتعمل وحدة خاصة في مركز السايبر القطري على التصدي لهذه الهجمات".