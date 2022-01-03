بذكرى مقتل سليماني.. قراصنة "إيرانيون" يخترقون مواقع إسرائيلية

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— ذكرت هيئة البث الإسرائيلي الرسمية، الاثنين، قيام قراصنة قالت إنهم "إيرانيون" باختراق عدة مواقع إسرائيلية وذلك في الذكرى السنوية الثانية على مقتله.

وقالت الهيئة في تقريرها: "اختُرق الليلة الماضية حساب التويتر لصحيفة معاريف وموقع الانترنت لصحيفة جيروزالم بوست التابع لها كما يبدو على ايدي قراصنة إيرانيين، وتم نشر صور لقنبلة ايرانية تستهدف مفاعل ديمونا النووي، وصورة لقائد قوة قدس في الحرس الثوري قاسم سليماني الذي تمت تصفيته في مثل هذا اليوم قبل سنتين".

وأضافت هيئة البث الإسرائيلية أن" مواطنين اسرائيليين كثيرين تلقوا رسائل نصية تحذيرية من إيران عبر الواتساب".

وأشار التقرير إلى انه "هذه ليست المرة الاولى التي يخترق فيها قراصنة ايرانيون مواقع اسرائيلية وتعمل وحدة خاصة في مركز السايبر القطري على التصدي لهذه الهجمات".

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