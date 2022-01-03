هل عبدالملك الحوثي "بخبر كان"؟.. خلفان يلفت لعدم إقامة "مأتم بعد وفاة سفير إيران وهذا غير معقول"

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تساءل الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي عن مصير عبدالملك الحوثي، زعيم جماعة الحوثي في اليمن ملقيا الضوء على عدم إقامته لـ"مأتم" بعد إعلان وفاة سفير إيران لدى الجماعة وأن ذلك "أمر غير معقول".

جاء ذلك في سلسلة تغريدات لخلفان على صفحته الرسمية بتويتر، قال فيها: " هل عبدالملك الحوثي في خبر كان؟.. لأنه ما عمل مأتم على وفاة سفيره الايراني!! وهذا شيء مش معقول".

وتابع خلفان قائلا: "قيل إن المشاط اصيب مع السفير غير المعترف به في اليمن.. صحيح؟.. فيه شئ حادث في صفوف الحوثيين 100% لأنه وضعهم غير طبيعي.. او الاتصال مقطوع.. لو الهدهد اليمني يتصل في عبدالملك يشوفه يرد على الهاتف أو لا.. زين".

وأضاف: " المهم أن القوات تستمر في حركتها بالتقدم.. لا توقف كما اوقفت في الحديدة.. التي كانت على وشك ان تكون في ايدي التحالف و العمالقة.."

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