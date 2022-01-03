ذكرى مقتل سليماني.. خامنئي يغرد بصورة من موقع الاغتيال ويعلق

جنرال أمريكي بارز في الشرق الأوسط يوضح أثر مقتل قاسم سليماني على إيران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر المرشد الأعلى بإيران، علي خامنئي، صورة من موقع الضربة الأمريكية التي قتلت اللواء قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الأمريكي.

الشهيد سليماني حيّ إلى الأبد. أولئك الذين اغتالوه سيضيعون ويُدفنون، طبعاً بعد أن ينالوا قصاصهم الدنيوي. #القصاص https://t.co/3rmYL15FL5

وقال خامنئي في تعليق على الصورة: "الشهيد سليماني حيّ إلى الأبد.. أولئك الذين اغتالوه سيضيعون ويُدفنون، طبعاً بعد أن ينالوا قصاصهم الدنيوي"، مستشهدا بوسم "القصاص".

#الشهيد_سليماني صار أنموذجاً. فالتعامل الإلغائي للمستكبرين مع اسم الشهيد سليماني وذِكره في الفضاء المجازي دليلُ خوفهم حتّى من اسمه، وارتعابهم من انتشار هذا الأنموذج ورواجه. هذا ما يعنيه الأنموذج: يرتعبون من انتشاره.

وفي تغريدة منفصلة قال خامنئي: "الشهيد سليماني صار أنموذجاً.. فالتعامل الإلغائي للمستكبرين مع اسم الشهيد سليماني وذِكره في الفضاء المجازي دليلُ خوفهم حتّى من اسمه، وارتعابهم من انتشار هذا الأنموذج ورواجه.. هذا ما يعنيه الأنموذج: يرتعبون من انتشاره".

وأضاف: "تشييع عشرات الملايين من الشعب الإيراني الجثمانَ الطاهر للفريق سليماني يُثبت أنّ الحاج قاسم كان ولا يزال أكثر شخصيّة وطنيّة، كما أنّ الانتشار المتزايد يوماً بعد يوم لذِكره واسمه في العالم الإسلامي يُثبت أنّ سليماني العزيز كان ولا يزال أكبر شخصيّة أمميّة في البلاد".

ويذكر أن سليماني كان قد قُتل بغارة أمريكية عبر طائرة مسيرة في محيط مطار بغداد الدولي في 3 يناير/كانون ثاني من عام 2020، برفقة نائب قائد الحشد الشعبي العراقي، أبومهدي المهندس.