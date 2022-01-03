دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أن ما قاله حسن نصرالله الأمين العام لجماعة "حزب الله" اللبنانية، الاثنين، بحق المملكة العربية السعودية "لا يمثل موقف الحكومة اللبنانية والشريحة الأوسع من اللبنانيين".

وقال ميقاتي: "لطالما دعونا إلى اعتماد النأي بالنفس عن الخلافات العربية، وعدم الإساءة إلى علاقات لبنان مع الدول العربية ولا سيما السعودية. ومن هذا المنطلق كانت دعوتنا إلى أن يكون موضوع السياسة الخارجية على طاولة الحوار لتجنيب لبنان تداعيات ما لا طائل له عليه".

وأضاف ميقاتي أن ما قاله نصرالله "بحق المملكة العربية السعودية هذا المساء لا يمثل موقف الحكومة اللبنانية والشريحة الأوسع من اللبنانيين. وليس من مصلحة لبنان الإساءة إلى أي دولة عربية، خصوصا دول الخليج"، وفقا لما نقله حساب مجلس الوزراء اللبناني على تويتر.

وتابع ميقاتي بالقول: "فيما نحن ننادي بأن يكون حزب الله جزءا من الحالة اللبنانية المتنوعة ولبناني الانتماء، تخالف قيادته هذا التوجه بمواقف تسيء إلى اللبنانيين أولا وإلى علاقات لبنان مع أشقائه ثانيا".

ودعا ميقاتي الجميع إلى "الرأفة بهذا الوطن وإبعاده عن المهاترات التي لا طائل منها، والتعاون لإخراج اللبنانيين من وحول الأزمات التي يغرقون فيها، فنعيد ترميم أسس الدولة وننطلق في ورشة الإنقاذ المطلوبة". واختتم ميقاتي تصريحاته قائلا: "بالله عليكم ارحموا لبنان واللبنانيين وأوقفوا الشحن السياسي والطائفي البغيض".