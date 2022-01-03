تطورات السودان.. عبدالله حمدوك يعلن إستقالته من رئاسة الوزراء

نشر الأحد ، 02 يناير / كانون الثاني 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك إستقالته من منصبه كرئيس وزراء جمهورية السودان، بحسب ما ذكرت وكالة السودان للأنباء الرسمية، مساء الأحد.

وفي خطاب وصفته الوكالة بـ"الهام"، قال حمدوك إن "التنازع بين شركاء الحكم في السودان انعكس على أداء وفاعلية الدولة على كافة المستويات"، وأضاف: "قدمنا عدة مبادرات لكنها لم تجد آذاناً صاغية".

ولفت حمدوك إلى أن "الأزمة في السودان هي أزمة سياسية"، معتبراً أن "حلها يكون عبر طاولة حوار للتوافق على ميثاق وطني"، وقال: "عملت على تجنيب السودان مخاطر الانزلاق نحو الكارثة".

وشدّد حمدوك على أن "الحوار هو الحل نحو التوافق لإكمال التحول المدني الديمقراطي".