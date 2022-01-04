دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، إسقاط اسم "أبو رغال" على حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، عقب خطاب هاجم فيه المملكة العربية السعودية وحكامها.

إلى #أبو_رغال_العصر: اللبنانيون في الخليج وفي السعودية خصوصًا هم من سيردون عليك ويوضحون و افتراءاتك ويقولون كلمتهم أو سيأتون إليك بكل سرور بلا رجعة و طعميهم وشربهم من عندك ولن نحتاج إلى رهائن بعد كذلك . https://t.co/i4uk3xSfBW

وتداولت وسائل إعلام سعودية تفاصيل عن هوية وشخصية أبو رغال، حيث ذكرت سبق وتواصل وغيرها أن أبو رغال هو "شخصية عربية، توصف بأنها رمز الخيانة، حتى كان ينعت كل خائن عربي بأبي رغال، وكان للعرب قبل الإسلام شعيرة، تتمثل في رجم قبر ’أبي رغال‘ بعد الحج. وظلت هذه الشعيرة في الفترة بين غزو أبرهة الأشرم حاكم اليمن من قِبل النجاشي ملك الحبشة عام الفيل 571 ميلادية حتى ظهور الإسلام".

حقيقة واحدة يجب أن يفهمها عرب #لبنان و #اليمن و #العراق و #فلسطين، أن حياتهم وكرامتهم واستقرارهم، أرخص عند #إيران من نزوات ملاليهم وعنصريتهم الفارسية المقيتة، أنهم ليسوا إلا ذخائر تستخدم لأوهامهم الدنيئة في التسلط على المسلمين، ولو اضطروا لعبادة إبليس والركوع له! #ابو_رغال_العصر

وكان السفير السعودي في لبنان، وليد بخاري قد قال في تغريدة عقب خطاب نصرالله: ""افتِراءَاتُ أَبِي رِغَال العَصْرِ وَأكاذيبُهُ لا يَستُرهَا اللَّيلُ وَإن طالَ وَلا مَغِيبُ الشَّمسِ وَلَو حُرِمَتِ الشُّرُوقَ والزَّوال..!"

#ابو_رغال_العصر هذا هو منطق العمالة الخونة لأوطانهم … منطق الإرتهان للخارج وخيانة مصالح بلادهم وشعوبهم … وبعدها ترمون الاخرين بما هو صفتكم واصلكم وفصلكم… هذا منطق لا يأتي به الا قائد فرقة مرتزقة كحسن نصرالله. 🛑 تباً للخونة . https://t.co/QdJG00Ltrq

واستخدم الأمير عبدالرحمن بن مساعد الوصف ذاته في تغريدة كتبها عقب خطاب نصرالله، قائلا: "لقطة ختام كوميدية أتحفنا بها سماجة السيء أبي رغال في خطابه: السعودية تستخدم اللبنانيين كرهائن !..وأنها تهدد بترحيلهم كل فترة ..أحضر لنا أيها الكذاب الأشر تصريح لمسؤول أو بيان حكومي جاء فيه ذلك..؟! ما صدر عن الحكومة أن المقيمين اللبنانيين جزء من النسيج.. وقح وكذاب ويعلم أنه كذاب".