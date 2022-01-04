دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت النيابة الفرنسية الوطنية لمكافحة الإرهاب، الثلاثاء، عن فتح تحقيق في حادث تعرضت له سيارة خلال سباق "رالي داكار" الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية، وأسفر عن إصابة سائقها الفرنسي الجنسية، الخميس الماضي، وفقا لما نقلته وسائل إعلام فرنسية.

وقالت نيابة مكافحة الإرهاب الفرنسية، في بيان، إنها فتحت "تحقيقا أوليا في عدة محاولات قتل على صلة بجماعة إرهابية"، مشيرة إلى أن ركاب السيارة الخمسة، بينهم السائق الذي أُصيب، فرنسيون. فيما ذكرت وسائل إعلام فرنسية أن الحادث ناجم عن انفجار.

وكان المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة مكة المكرمة قد صرح، السبت الماضي، بأن "الجهات الأمنية المختصة بالمنطقة باشرت يوم الخميس حادثًا عرضيًا بمحافظة جدة لمركبة خاصة بفريق العمل المساند لأحد السائقين المشاركين في سباق رالي داكار 2022".

وأضاف المتحدث باسم شرطة منطقة مكة أن السيارة "كان يستقلها 5 أشخاص من الجنسية الفرنسية، أصيب أحدهم وتم نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وهو بحالة مطمئنة، بينما لم يتعرض البقية لأي أذى".

وتابع المتحدث بالقول: "اتضح من إجراءات الاستدلال الأولية عدم وجود أي شبهة جنائية في الحادث"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.