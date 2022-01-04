"غموض" يلف سبب حادث مقتل طيارين إسرائيليين تحطمت مروحيتهما قبالة حيفا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قتل طياران إسرائيليان وجرح ثالث هو ضابط بسلاح البحرية الإسرائيلية عقب تحطم مروحيتهما من نوع "عطاليف" قبالة شواطئ مدينة حيفا.

ونقلت هيئة الإذاعة الإسرائيلية على لسان الناطق باسم الجيش قوله إن "سبب الفاجعة لا يزال غامضا ما اذا كان نجم عن خلل فني أو خطأ بشري"، لافتة إلى أن "المروحيات من نوع عطاليف أي الوطواط تستخدم في سلاح الجو منذ اكثر من 25 عاما، وأن المروحيات التي ستستبدلها ستأتي بعد سنتين على الأقل ".

وذكرت الهيئة الإسرائيلية: "الطياران اللذان قتلا في الحادث هما الليفتنانت كولونيل إيرز سحياني والكابتن حين فوغيل".

وأوضحت الهيئة أن "تحطم المروحية كان اثناء رحلة تدريبية مساء أمس (الاثنين) قبالة شواطئ حيفا. واصيب عنصر اخر وهو كابتن من سلاح البحرية بجروح متوسطة، بعد ان تمكن من تخليص نفسه والصعود الى قطعة بحرية لخفر السواحل، بينما علق الطيران داخل مقصورة الطيار.." ناقلة على لسان ضابط كبير في سلاح الجو ان "المروحية اصطدمت بالمياه عندما كانت قريبة منه اثناء التدريب على بعد كيلومتر من الشاطئ وان الطياريْن لم يعلنا حالة طوارئ عبر منظومة الاتصالات. وشكل سلاح الجو لجنة لتقصي ملابسات الفاجعة".

أخبار مؤسفة: قُتل طياران من سلاح الجو برتبة مقدم ونقيب في تحطم مروحية بحرية أثناء رحلة تدريبية مساء أمس قبالة شواطئ حيفا واصيب ضابط من سلاح البحرية كان على متنها بجروح متوسطة. واصطدمت المروحية بالمياه عندما حلقت على علو منخفض. https://t.co/aPOCbRqA1i

وكان أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي قد نشر صورة لطائرة من طراز "عطاليف" بتغريدة قال فيها: " أخبار مؤسفة: قُتل طياران من سلاح الجو برتبة مقدم ونقيب في تحطم مروحية بحرية أثناء رحلة تدريبية مساء أمس قبالة شواطئ حيفا واصيب ضابط من سلاح البحرية كان على متنها بجروح متوسطة. واصطدمت المروحية بالمياه عندما حلقت على علو منخفض".