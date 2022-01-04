دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أطلق الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي، الثلاثاء، مبادرة "نوابغ العرب"، التي وصفها بأنها "أكبر حراك عربي يقوده متحف المستقبل"، وتسعى المبادرة إلى تحديد أهم 1000 نابغة عربي خلال 5 سنوات في مسارات رئيسية تشمل الفيزياء والرياضيات، والبرمجيات وعلوم البيانات، والاقتصاد، والجامعات والأبحاث العلمية وغيرها، ودعمهم علميا وبحثيا.

وأعلن الشيخ محمد بن راشد تخصيص 100 مليون درهم (27.2 مليون دولار) وتشكيل لجنة من 4 وزراء لوضع منظومة متكاملة للإشراف على النوابغ العرب، كما أعلن أن متحف المستقبل، المعلم العالمي الجديد، سيكون "المركز الرئيس لهذا الحراك العربي الجديد".

وقال الشيخ محمد بن راشد: "نعلن اليوم إطلاق مشروع حضاري عربي للبحث عن النوابغ العرب الألف في مجالات الفيزياء والرياضيات وعلوم البرمجة والأبحاث والاقتصاد وغيرها"، مضيفا: "هدفنا تمكينهم لأداء دورهم الحضاري والإيجابي في المنطقة".

وتابع بالقول: "قمنا بتشييد معلم علمي عالمي (متحف المستقبل)، نفتتحه قريبا بإذن الله، سيكون هو المركز الفكري والإداري لهذا الحراك العلمي العربي الجديد، شخصيا أراهن على العلم والعلماء وأصحاب الأفكار لتغيير واقعنا العربي نحو الأفضل"، بحسب بيان نشره موقعه الإلكتروني.

وأوضح: "شكلنا لجنة من خيرة شبابنا لقيادة هذا الحراك العلمي الجديد يشرف عليهم محمد القرقاوي رئيس متحف المستقبل ومعه سارة الأميري رئيسة وكالة الإمارات للفضاء وعمر العلماء وزير الذكاء الاصطناعي وشما المزروعي وزيرة الشباب، وخصصنا 100مليون درهم لمشروع النوابغ العرب".

وأكد أن "استئناف الحضارة يبدأ من البحث عن صناعها الحقيقيين، والأمة التي تقدر علماءها و نوابغها ومفكريها وتمكن صناع الحضارة فيها في طريقها الصحيح للسيادة والريادة والتفوق في المستقبل".