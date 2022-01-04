التحالف يعلن تنفيذ 45 عملية ضد الحوثيين ومقتل 240 في 24 ساعة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، الثلاثاء، عن تنفيذ 45 عملية ضد الحوثيين في شبوة ومأرب خلال 24 ساعة مما أسفر عن مقتل 240 ممن وصفهم التحالف بـ"الإرهابيين".

وقال التحالف إنه نفذ "36 عملية استهداف ضد الميليشيا في شبوة خلال 24 ساعة"، وأضاف أن العمليات في شبوة أسفرت عن "مقتل 185 إرهابيا وتدمير 23 آلية عسكرية حوثية"، وفقا لما نقلته قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية.

وذكر التحالف أنه نفذ "9 عمليات استهداف ضد الميليشيا في مأرب خلال 24 ساعة"، مضيفا أن "عمليات مأرب أسفرت عن مقتل 55 إرهابيا وتدمير 7 آليات عسكرية".

وكان التحالف قد أعلن، الاثنين، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت 5 طائرات مسيّرة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة. وأضاف أن "المسيرات أُطلقت من صنعاء ونراقب مصادر التهديد لتدميرها وتحييدها"، وتابع: "الخيارات العملياتية مطروحة استجابة للتهديد وردع سلوك الميليشيا".