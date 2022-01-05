نشر الأربعاء ، 05 يناير / كانون الثاني 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سُمع دوي انفجارات في ضواحي مدينة كرج الإيرانية (غرب طهران)، التي تقع في نطاقها منشأة كرج النووية، الأربعاء، فيما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) بأنها ناجمة عن تدريب للحرس الثوري.

ونقلت الوكالة عن قسم العلاقات العامة لمقر "الامام الحسن المجتبى"، التابع للحرس الثوري بمحافظة البرز (غرب طهران)، قوله إن "صوت الدوي الذي انتشر عصر اليوم الأربعاء في ضواحي مدينة كرج (مركز المحافظة) نجم عن عملية إطلاق صاروخ تجريبي".

وأضاف بيان لقسم العلاقات العامة: "هذه العملية التي أثارت بعض التكهنات داخل الفضاء الافتراضي، نفّذت بإشراف أحد المقرات التابعة للحرس الثوري".

وتابع البيان: "هكذا تدريبات متعارف عليها ونحن نهيب بالمواطنين الأعزاء أن لا يعيروا أهمية إلى الشائعات التي يروج لها أعداء الشعب الإيراني".

وكان مطلب تركيب كاميرات مراقبة لمنشأة كرج أحد نقاط الخلاف بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران.

ومنذ نهايات العام الماضي، تجري إيران تدريبات عسكرية مع تعثر المفاوضات النووية بين طهران والقوى الكبرى بشأن عودتها إلى الالتزام ببنود الاتفاق النووي، فيما تتمسك إيران برفع العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.

ويتزامن ذلك مع إعلان مسؤولين إسرائيليين أن إسرائيل لن تسمح بامتلاك إيران سلاح نووي.