السعودية.. تفاعل على وفاة صالح اللحيدان عضو "كبار العلماء"

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على خبر وفاة صالح اللحيدان، عضو هيئة كبار العلماء في المملكة، صباح الأربعاء.

وتصدر اسم صالح اللحيدان، أبر المواضيع التي يتم البحث عنها على محرك البحص غوغل في السعودية، صباح الأربعاء.

ونشرت قناة الإخبارية السعودية الرسمية إعلان وفاة اللحيدان، قائلة: "توفي سماحة الشيخ صالح اللحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء في المملكة عن عمر يناهز 90 عاما.."

وأضافت الإخبارية السعودية في تقريرها أن الوفاة جاءت "بعد معاناة مع المرض"، لافتة إلى أن اللحيدان "كان من علماء المملكة البارزين حيث ساهم بمسيرة علمية طويلة امتدت لأعوام وعبر العديد من المؤلفات الشرعية التي خدم بها الشريعة الإسلامية رحمه الله تعالى".

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