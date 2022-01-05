السعودية.. تفاعل على وفاة صالح اللحيدان عضو "كبار العلماء"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على خبر وفاة صالح اللحيدان، عضو هيئة كبار العلماء في المملكة، صباح الأربعاء.

وتصدر اسم صالح اللحيدان، أبر المواضيع التي يتم البحث عنها على محرك البحص غوغل في السعودية، صباح الأربعاء.

فيديو | وفاة الشيخ العلامة #صالح_اللحيدان ⁦عضو هيئة كبار العلماء بعد معاناة مع المرض #الإخبارية https://t.co/CG5H7RLAJn

ونشرت قناة الإخبارية السعودية الرسمية إعلان وفاة اللحيدان، قائلة: "توفي سماحة الشيخ صالح اللحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء في المملكة عن عمر يناهز 90 عاما.."

وأضافت الإخبارية السعودية في تقريرها أن الوفاة جاءت "بعد معاناة مع المرض"، لافتة إلى أن اللحيدان "كان من علماء المملكة البارزين حيث ساهم بمسيرة علمية طويلة امتدت لأعوام وعبر العديد من المؤلفات الشرعية التي خدم بها الشريعة الإسلامية رحمه الله تعالى".