دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، عن اجراء الوزير انتوني بلينكن لاتصالين هاتفين مع نظيريه السعودي، الأمير فيصل بن فرحان والإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد.

وقال برايس في بيان للخارجية الأمريكية: "تحدث وزير الخارجية أنتوني ج. بلينكن اليوم مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود. وناقش الوزيران الحشد العسكري الروسي عند الحدود الأوكرانية، فضلا عن قضايا ثنائية وإقليمية أخرى، بما فيها اليمن والسودان وحقوق الإنسان".

وفي بيان منفصل قال برايس "تحدث وزير الخارجية أنتوني ج. بلينكن اليوم مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان. وناقش الوزيران الحشد العسكري الروسي عند الحدود الأوكرانية، فضلا عن قضايا ثنائية وإقليمية أخرى.."

وأضاف برايس في البيان على أن من بين القضايا التي ناقشها بلينكن والشيخ عبدالله كان "آخر التطورات في اليمن وأثيوبيا والسودان. وهنأ الوزير بلينكن الإمارات العربية المتحدة على انضمامها إلى الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن الدولي في وقت سابق من هذا الشهر".