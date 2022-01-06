أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- تعرضت قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار العراقية التي تستضيف قوات أمريكية، الأربعاء، لهجوم بالصواريخ لم يسفر عن وقوع إصابات.

وكان الجيش العراقي أعلن، الثلاثاء، أنه أسقط طائرتين مسيرتين استهدفتا القاعدة.

وقال شرحبيل العبيدي، مدير ناحية البغدادي، وسليمان الكبيسي المستشار الإعلامي لمحافظ الأنبار، لشبكة CNN، إن 5 صواريخ، على الأقل، سقطت، الأربعاء، داخل قاعدة عين الأسد، دون وقوع إصابات.

وقالت مصادر إن الصواريخ أُطلقت من قرية البسطامية على بعد 15 كيلومترًا شرقي القاعدة.

وفي أعقاب الهجوم، قال الجيش العراقي، في بيان، إن "عناصر خارجة عن القانون" أطلقت الصواريخ، وأن قوات الأمن تجري عمليات بحث وتحقيقات.

كان الجيش العراقي قال، في وقت سابق اليوم، إن صاروخًا سقط داخل قاعدة كامب فيكتوري بالقرب من مطار بغداد ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر مادية أو بشرية.

يذكر أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة كان أعلن، في بيان، استهداف مستشارين عسكريين أمريكيين وحلفائهم السوريين، صباح الأربعاء، بثماني دفعات من النيران غير المباشرة على قاعدتهم المعروفة باسم "القرية الخضراء" في شرق سوريا من قبل فصائل تدعمها إيران، وبحسب البيان، ردت قوات التحالف بإطلاق ست قذائف مدفعية على النقاط الأصلية للهجوم.

ويأتي هذا الحادث الأخير بعد يوم من قيام الجيش الأمريكي بضربات في سوريا، بعد نيران غير مباشرة وصفها مسؤول في التحالف بأنها شكلت "تهديدًا وشيكًا" للقوات بالقرب من القرية الخضراء.