خلفان يغرد عن حسن نصرالله: يجب القبض عليه وتقديمه للعدالة

وزير خارجية السعودية يتحدث لـCNN عن سعد الحريري وتوسّع حزب الله في لبنان.. ماذا قال؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، سلسلة تغريدات تطرق فيها إلى الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، قائلا "حسن نصرالله عدو بغيض للعرب.. ثقوا تماما.. يجب القبض عليه وتقديمة للعدالة".

حسن نصرالله عدو بغيض للعرب..ثقوا تماما.

وأضاف خلفان في تغريداته: "حسن نصر الله أخطر شخصية على الأمن القومي العربي.. إذا ما يكون هذا معلوما لدى البعض فتلك مصيبة.. إذا قضي على حسن نصرالله قضي على البلاء الذي ابتليت به أمة العرب".

يجب القبض عليه وتقديمة للعدالة.

وتابع قائلا: "من انسلخ من العروبة لبس ثوبا غير ثوبه.. حسن نصر الله ليس فقط عدوا مجاهرا بكراهية العرب ولكنه عاملا رئيس في هدم أمنها القومي.. لا تأتي مناسبة إلا وطعن نصر الله في العرب ولعنهم وأيد خصومهم.. وتباهى بعداوتهم.. لا بارك الله فيه.."

وأضاف: "حسن نصر الله يربي أجيال على كراهية امة العرب.. ويستغل فقرهم بصرف رواتب لهم.. على المخابرات العربية ان تدرك حقيقة خطورة حسن نصر الله على سلامة أمن واستقرار أوطانها.. نذر حسن نصر الله نفسه لمحاربة الأمة العربية.. مبدأ زوال أمة العرب عقيدة عند حسن نصر الله.. الذي لا يعرف هذه الحقيقة نائم".