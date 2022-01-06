دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر نايف بن بندر السديري، سفير المملكة العربية السعودية في الأردن، صورة له مع الأمير الحسن، ولي العهد الأسبق بالمملكة وعم العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني.

التقيت صباح اليوم سمو الامير #حسن_بن_طلال، حكمته ومقارباته الخلاقة. تؤكد دور #الأردن العالمي بقيادة جلالة الملك #عبدالله_الثاني وسمو ولي العهد #حسين_بن_عبدالله. https://t.co/JGSDUxDwwx

جاء ذلك في تغريدة للسفير السعودي على صفحته المعرفة بتويتر، الأربعاء، قائلا بتعليق: "التقيت صباح اليوم سمو الامير حسن بن طلال، حكمته ومقارباته الخلاقة. تؤكد دور الأردن العالمي بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد".

ويذكر أن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان قد التقى بنظيره الأردني، أيمن الصفدي، في العاصمة الأردنية، عمان، الأسبوع الجاري حيث "أجريا مباحثات ركزت على سبل تعزيز العلاقات التاريخية الاستراتيجية بين المملكتين الشقيقتين في المجالات كافة، وتنسيق المواقف حول المستجدات الإقليمية"، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية.

من جهته قال وزير الخارجية السعودي بتغريدة على صفحته الرسمية بتويتر: " استمراراً للتعاون الوثيق بين المملكة والأردن، عقدت اليوم لقاءً موسعً مع معالي، استعرضنا فيه العلاقات الثنائية المتطورة، وسبل تحقيق تطلعات القيادتين – حفظهما الله- نحو توطيد الشراكة بجميع المجالات وتعزيز الأمن والاستقرار والنمو الازدهار للبلدين والشعبين الشقيقين".