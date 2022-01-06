دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصف وزير الخارجية الإيراني، أمير عبداللهيان، الحوار مع المملكة العربية السعودية بأنه "إيجابي وبنّاء"، مُعربًا عن استعداد طهران لإعادة العلاقات بين البلدين "في أي وقت".

تصريحات عبداللهيان كانت لقناة "الجزيرة" القطرية، الخميس، وتأتي في غضون تصريحات مماثلة للسفير الإيراني لدي العراق، إيرج مسجدي، كشف خلالها عن جولة خامسة من محادثات مرتقبة بين إيران والسعودية سوف تعقد قريبًا في بغداد.

وقال عبداللهيان إن "السعودية ترغب بالحوار بشأن ملفات إقليمية، لكنه حوار يركز على العلاقات الثنائية"، فيما أكد أن "حوارنا مع السعودية إيجابي وبناء ومستعدون لإعادة العلاقات في أي وقت".

وأضاف أنه :خلال أيام سيعود ممثلونا لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة وهذه خطوة إيجابية".

وأشار وزير الخارجية الإيراني: "نؤمن بأهمية حوار إقليمي واسع يشمل السعودية ومصر وتركيا لحل مشاكل المنطقة".

وقطعت الرياض علاقاتها الدبلوماسية مع طهران بعد اقتحام مقار بعثاتها الدبلوماسية في إيران في 2016، بعد إعدام رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر.

وبشأن تطبيع دول عربية علاقاتها مع إسرائيل، قال عبداللهيان: "حذرنا جيراننا من أن التطبيع مع إسرائيل خطأ استراتيجي وهم أول من سيدفع الثمن".

في حين قال إن "تهديدات إسرائيل ليست جديدة وهي في وضع لا يسمح لها بتنفيذها"، في إشارة منه إلى تصريحات مسؤولين إسرائيليين بأن إسرائيل لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.

ورأى عبداللهيان أنه "يمكن الوصول إلى اتفاق جيد في فيينا إذا امتلكت الأطراف الغربية النية والإرادة اللازمة لذلك"، في معرض تعليقه على الجولة الثامنة من المفاوضات النووية التي اعتبر أنها "وضعت التفاوض في المسار الصحيح".

وقال: "نسمع كلامًا جيدًا من الوفد الأمريكي في فيينا والمهم رؤية أفعال جادة"، لافتا أن "هناك تبادل غير رسمي للرسائل مع الأمريكيين في فيينا بهدف تسهيل التفاوض".